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У Кабміні дали прогноз щодо цін на пальне восени

Фото: Кабмін вважає, що восени ціни не пальне не виростовуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація з пальним в Україні стабілізувалася, а дефіциту на ринку немає. Кабінет міністрів очікує, що ціни на АЗС восени залишаться незмінними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра економіки Дениса Кудіна в ефірі телемарафону.

За його словами, українські імпортери повністю змінили логістику. Тепер Україна отримує пальне із європейських країн, а раніше імпорт на 70% йшов з Росії та Білорусі.

Уряд запропонував частково повернути акциз на пальне. Збільшення ціни внаслідок цього не очікується, бо вартість нафти у світі падає.

"Ціна залишиться на попередньому рівні, споживач цього не відчує, але бюджет отримає кошти на дорожній фонд, оскільки акциз спрямовується на ремонт доріг", - пояснив Кудін.

Він зазначив, що податки на бензин та дизель - це світова практика. Кабмін поки що пропонує повернути податки частково і буде вносити пропозиції, аналізуючи ситуацію в Україні та світі.

Нагадаємо, уряд вніс в Раду законопроект про повернення акцизу на пальне. Кабмін пропонує встановити ставку у розмірі 100 євро за 1000 літрів.

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