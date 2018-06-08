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В Кабмине анонсировали заседание Номинационного комитета по отбору членов набсоветов УЗ и "Укрэнерго"

НовостиПолитика    08.06.2018 - 17:14
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Соответствующее заседание запланировано на 11-12 июня

В Кабинете министров Украины анонсировали заседание Номинационного комитета по отбору членов наблюдательных советов ПАО "Укрзализныця" и "Укрэнерго". Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко.

"Уже в начале следующей недели, 11-12 июня, проведем заседание Номинационного комитета по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных предприятий. На заседании рассмотрим вопрос отбора независимых наблюдательных советов стратегически важных для страны предприятий - "Укрзализныци" и "Укрэнерго", - написал он.

Как сообщил Саенко, среди кандидатов в члены наблюдательного совета "Укрэнерго" 59 человек, из которых 20 - иностранцев; в "Укрзализныци" - 62 человека, из которых 15 иностранцев.

 
 

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министр Украины перезагрузит конкурс по отбору членов наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" (УЗ).

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Укрзализныця, Укрэнерго  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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