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У Кабміні анонсували засідання Номінаційного комітету з відбору членів наглядових рад УЗ та "Укренерго"

НовиниПолітика    08.06.2018 - 17:14
Ілюстративне фото (коллаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (коллаж РБК-Україна)

Відповідне засідання заплановане на 11-12 червня

У Кабінеті міністрів України анонсували засідання Номінаційного комітету з відбору членів наглядових рад ПАТ "Укрзалізниця" та "Укренерго". Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко.

"Вже на початку наступного тижня, 11-12 червня, проведемо засідання Номінаційного комітету з відбору незалежних членів наглядових рад державних підприємств. На засіданні розглянемо питання відбору незалежних наглядових рад стратегічно важливих для країни підприємств - "Укрзалізниці" та "Укренерго", - написав він.

Як повідомив Саєнко, серед кандидатів у члени наглядової ради "Укренерго" 59 осіб, з яких 20 - іноземців; до "Укрзалізниці" - 62 особи, з яких 15 іноземців.

 
 

Нагадаємо, раніше повідомялося, що Кабінет міністр України перезавантажить конкурс з відбору членів наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця" (УЗ).

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Укрзалізниця, Укренерго  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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