У Кабміні анонсували засідання Номінаційного комітету з відбору членів наглядових рад УЗ та "Укренерго"

Відповідне засідання заплановане на 11-12 червня

У Кабінеті міністрів України анонсували засідання Номінаційного комітету з відбору членів наглядових рад ПАТ "Укрзалізниця" та "Укренерго". Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко.

"Вже на початку наступного тижня, 11-12 червня, проведемо засідання Номінаційного комітету з відбору незалежних членів наглядових рад державних підприємств. На засіданні розглянемо питання відбору незалежних наглядових рад стратегічно важливих для країни підприємств - "Укрзалізниці" та "Укренерго", - написав він.

Як повідомив Саєнко, серед кандидатів у члени наглядової ради "Укренерго" 59 осіб, з яких 20 - іноземців; до "Укрзалізниці" - 62 особи, з яких 15 іноземців.

Нагадаємо, раніше повідомялося, що Кабінет міністр України перезавантажить конкурс з відбору членів наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця" (УЗ).