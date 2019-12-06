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В Кабмине анонсировали запуск службы спасения 112

Новости » Политика     06.12.2019 - 16:33
В Кабмине анонсировали запуск службы спасения 112
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Службу спасения 112 начнут запускать в 2020 году

В следующем году в Украине планируется запуск единой службы спасения 112. Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, самым важным и ярким проектом, который координируется Министерством внутренних дел Украины, является создание службы спасения 112.

"Это телефон спасения, координация пяти ведомств: скорая помощь, ГСЧС, пожарные, полиция и служба газа. Мы хотим в следующем году спасти максимальное количество людей", - отметил Гончарук.

Он также подчеркнул, что в Украине слишком много погибает людей из-за несчастных случаев.

"Кто-то не доезжает до больницы, к кому-то не доезжает скорая, кого-то доводят до больницы, а там не могут оказать адекватную помощь. Одна из главных целей нашего правительства в следующем году - спасти максимальное количество жизней или здоровых людей, в том смысле, что после неадекватно оказанной помощи много людей остается с инвалидностью", - добавил Гончарук.

Премьер отметил, что пилотный проект службы спасения уже работает в Белой Церкви, а в январе планируется запуск в Киевской области и далее по всей Украине.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в 2020 году МВД получит еще 10 вертолетов Airbus, в том числе для работы спасателей.

Отметим, в этом году в Украине начался первый этап трансформации экстренной медицинской помощи.

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