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Минздрав начинает первый этап трансформации экстренной медпомощи

Новости » Общество    22.05.2019 - 14:34
Минздрав начинает первый этап трансформации экстренной медпомощи
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пилотный проект запускают в шести регионах

Кабинет министров Украины во время заседания 22 мая принял концепцию развития экстренной медицинской помощи и направил средства на пилотный проект в шести регионах, а также утвердил закупку современных диспетчерских служб по всей стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что в течение следующих пяти лет произойдут такие изменения:

  • Обновление алгоритмов диспетчеризации и создание новой IT-инфраструктуры, что позволит иметь информацию о состоянии каждого вызова в каждый момент времени.
  • Новые модели образовательных мероприятий для работников экстренной медицинской помощи, а также контроля качества знаний (компетенций).
  • Обновление обязательных протоколов диспетчеров и протоколов командных действий бригад.
  • Новые автомобили и оборудование.
  • Повышение оплаты труда экстренным медицинским работникам.
  • Перестройка приемных отделений в больницах.
  • Увеличение доступности первой помощи.

Первый этап изменений начнется уже в этом году в шести пилотных регионах - в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве.

В рамках пилотного проекта предусмотрено закупки специализированного санитарного транспорта; оснащение учебно-тренировочных отделов центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМП); аппаратно-программного комплекса диспетчерских служб центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Планируется, что к концу года во всех регионах Украины будет действовать сеть современных диспетчерских служб, объединенных единой электронной системой. Благодаря современным диспетчерским, новым протоколам и центральной информационно-аналитической системе, вызовы обрабатываются оперативно, а бригады экстренной медицинской помощи быстрее добираться на место происшествия.

Всего на реализацию этих мероприятий в Госбюджете предусмотрено 922,5 млн гривен.

Ранее сообщалось, что экстренная медицинская помощь в 2019 году получит 1 млрд гривен бюджетного финансирования.

РБК-Украина ранее писало, что программа "Бесплатная диагностика" может не заработать с 1 июля 2019 года.

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