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У Кабміні анонсували запуск служби порятунку 112

Новини » Політика     06.12.2019 - 16:33
У Кабміні анонсували запуск служби порятунку 112
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Службу порятунку 112 почнуть запускати в 2020 році

Наступного року в Україні планується запуск єдиної служби порятунку 112. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, найважливішим і яскравим проектом, який координується Міністерством внутрішніх справ України, є створення служби порятунку 112.

"Це телефон порятунку, координація п'яти відомств: швидка допомога, ДСНС, пожежники, поліція і служба газу. Ми хочемо наступного року врятувати максимальну кількість людей", - зазначив Гончарук.

Він також підкреслив, що в Україні занадто багато гине людей від нещасних випадків.

"Хтось не доїжджає до лікарні, до когось не доїжджає швидка, когось доводять до лікарні, а там не можуть надати адекватну допомогу. Одна з головних цілей нашого уряду в наступному році - врятувати максимальну кількість життів або здорових людей, в тому сенсі, що після неадекватно наданої допомоги багато людей залишається з інвалідністю", - додав Гончарук.

Прем'єр зазначив, що пілотний проект служби порятунку вже працює в Білій Церкві, а в січні планується запуск в Київській області і далі по всій Україні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в 2020 році МВС отримає ще 10 вертольотів Airbus, в тому числі для роботи рятувальників.

Зазначимо, цього року в Україні розпочався перший етап трансформації екстреної медичної допомоги.

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