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В Кабмине анонсировали запуск электронного "кабинета застройщика"

Новости » Общество     02.12.2019 - 02:42
В Кабмине анонсировали запуск электронного "кабинета застройщика"
Фото: Алена Бабак (УНИАН)

Запустить "кабинет застройщика" могут на следующей неделе

Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак заявила, что запуск электронного "кабинета застройщика" планируется на следующей неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По ее словам, этот инструмент предусмотрен в рамках борьбы с коррупцией в строительной отрасли, в частности реформировании Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

"Мы планируем в первую неделю декабря уже сделать реальные шаги, которые задекларировало правительство Гончарука. Мы планируем запустить электронный кабинет застройщика, который позволит в автоматическом режиме людям, которые строят объекты с незначительными последствиями, так называемый СС1, строить объекты просто по электронным обращением к ГАСИ", - сказала Бабак.

Она объяснила, застройщики должны будут открыть свой электронный кабинет, скачать всю необходимую документацию, которую требует законодательство, и тогда получат услугу ГАСИ так же в электронном виде.

"То есть в свой электронный кабинет они получили информацию, что их информация принята, и увидели себя уже в реестре как те, кто подал документы и получил разрешение на начало строительства", - отметила Бабак.

Напомним, 1 декабря вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства".

Ранее Министерство юстиции издало указ, которым предусмотрено открытие единого реестра предпринимателей и компаний в полном объеме.

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