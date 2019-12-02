В Кабміні анонсували запуск електронного "кабінету забудовника"

Фото: Альона Бабак (УНІАН)

Запустити "кабінет забудовника" можуть на наступному тижні

Міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак заявила, що запуск електронного "кабінета забудовника" планується на наступному тижні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За її словами, цей інструмент передбачений в рамках боротьби з корупцією у будівельній галузі, зокрема реформуванні Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

"Ми плануємо в перший тиждень грудня вже зробити реальні кроки, які задекларував уряд Гончарука. Ми плануємо запустити електронний кабінет забудовника, який дозволить в автоматичному режимі людям, які будують об’єкти з незначними наслідками, так званий СС1, будувати об’єкти просто за електронним зверненням до ДАБІ", - сказала Бабак.

Вона пояснила, забудовники повинні будуть відкрити свій електронний кабінет, завантажити всю необхідну документацію, якої вимагає законодавство, і тоді отримають послугу ДАБІ так само в електронному вигляді.

"Тобто у свій електронний кабінет вони отримали інформацію, що їх інформація прийнята, і побачили себе вже в реєстрі як ті, хто подав документи і отримав дозвіл на початок будівництва", - зазначила Бабак.

Нагадаємо, 1 грудня набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг в сфері будівництва і створення Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва".

Раніше Міністерство юстиції видало указ, яким передбачено відкриття єдиного реєстру підприємців і компаній в повному обсязі.