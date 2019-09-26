В Кабмине анонсировали создание единого реестра украинцев

Фото: Дмитрий Дубилет (Виталий Носач/РБК-Украина)

Дубилет подчеркивает, что объединение реестров необходимо, чтобы "не заставлять украинцев сообщать свои данные в каждом отдельном реестре"

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство работает над созданием единого базового реестра украинцев. Об этом он сказал в ходе конференции в клубе Кабмина по антикоррупционным мерам.

Он подчеркнул, что сейчас в Украине очень много реестров.

"Одна из вещей, которую хотим сделать - объединить реестры, потому что даже такая простая вещь как реестр украинцев или реестр физических лиц... рассеян по шести-семи базовым реестрам. Мы сейчас делаем большую работу для того, чтобы получить единый реестр и не заставлять украинцев сообщать свои данные в каждом отдельном реестре", - подчеркнул чиновник.

Напомним, Дубилет озвучил возможную стоимость осуществления переписи населения согласно проекту Государственной службы статистики. По словам министра Кабмина, бюджет переписи составляет 5 миллиардов гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Кабмина Алексей Гончарук поручил правительству обеспечить гражданам доступ к государственным кадастрам. В частности, Гончарук дал поручение КМУ начать разработку единой интегрированной системы государственных кадастров, которая будет содержать информацию о природных ресурсах страны и будет доступна гражданам.