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У Кабміні анонсували створення єдиного реєстру українців

Новини » Суспільство    26.09.2019 - 15:09
У Кабміні анонсували створення єдиного реєстру українців
Фото: Дмитро Дубілет (Віталій Носач/РБК-Україна)

Дубілет підкреслює, що об'єднання реєстрів необхідне, аби "не змушувати українців сповіщати свої дані у кожному окремому реєстрі"

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд працює над створенням єдиного базового реєстру українців. Про це він сказав у ході конференції в клубі Кабміну щодо антикорупційних заходів.

Він підкреслив, що наразі в Україні дуже багато реєстрів.

"Одна з речей, яку хочемо зробити - об'єднати реєстри, тому що навіть така проста річ як реєстр українців чи реєстр фізичних осіб… розпорошений по шести-семи базових реєстрах. Ми зараз робимо велику роботу для того, щоб отримати єдиний реєстр і не змушувати українців сповіщати свої дані у кожному окремому реєстрі", - підкреслив урядовець.

Нагадаємо, Дубілет озвучив ймовірну вартість здійснення перепису населення згідно з проектом Державної служби статистики. За словами міністра Кабміну, бюджет перепису складає 5 мільярдів гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Кабміну Олексій Гончарук доручив уряду забезпечити громадянам доступ до державних кадастрів. Зокрема, Гончарук дав доручення КМУ почати розробку єдиної інтегрованої системи державних кадастрів, яка буде містити інформацію про природні ресурси країни і буде доступна громадянам.

У Кабміні озвучили ймовірний бюджет перепису населення Названа дата презентації Програми дій уряду
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниреестрДмитрий Дубилет
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