В Кабмине анонсировали появление отдельного аграрного министерства

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство. По его словам, также будет усилен промышленный блок.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Есть несколько идей. Первое - это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами", - отметил глава правительства.

По его словам, также будет осуществлено усиление промышленного блока.

"Каким образом это делать, пока дискутируется - создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и государственного оборонного заказа", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что идет дискуссия, поиск формул, людей и лучшего формата. Глава Кабмина добавил, что данные решения необходимо принимать как можно скорее из-за острой необходимости.

Напомним, в конце февраля Тимофей Милованов, возглавлявший Минэкономики, допускал отделение Министерства аграрной политики после завершения земельной реформы.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце августа президент Владимир Зеленский и занимавший пост премьера Алексей Гончарук решили создать четыре "суперминистерства", соединив уже существующие.