У Кабміні анонсували появу окремого аграрного міністерства

Глава Кабінету міністрів України Денис Шмигаль анонсував, що в Україні може з'явитися окреме аграрне міністерство. За його словами, також буде посилено промисловий блок.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Є кілька ідей. Перше - це можливість виділення з Міністерства економіки аграрного напряму в окреме міністерство. Це існує на рівні ідеї, ми над цим працюємо спільно з міністром економіки, спільно з віце-прем'єрами", - зазначив глава уряду.

За його словами, також буде здійснено посилення промислового блоку.

"Яким чином це робити, поки дискутується - створювати окрему посаду віце-прем'єра, призначити сильного заступника в Міністерстві економіки або, можливо, створювати Міністерство промислової політики і державного оборонного замовлення", - сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що йде дискусія, пошук формул, людей і кращого формату. Глава Кабміну додав, що дані рішення необхідно приймати якомога швидше через гостру необхідність.

Нагадаємо, в кінці лютого Тимофій Милованов, який очолював Мінекономіки, допускав відділення Міністерства аграрної політики після завершення земельної реформи.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці серпня президент Володимир Зеленський і Олексій Гончарук, який займав пост прем'єра, вирішили створити чотири "суперміністерства", з'єднавши вже існуючі.