ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні анонсували скасування застарілих функцій Мін'юсту

Новини » Політика    08.10.2019 - 13:13
У Кабміні анонсували скасування застарілих функцій Мін'юсту
Фото: Олексій Гончарук (kmu.gov.ua)

Також уряд уніфікує вимоги до оформлення юридичних документів

Кабінет міністрів України має намір уніфікувати вимоги до оформлення юридичних документів і скасувати застарілі функції Міністерства юстиції. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

У середу має відбутися засідання уряду.

У Кабміні анонсували скасування застарілих функцій Мін'юсту

"Ми уніфікуємо вимоги до написання юридичних документів. Повинен бути один стандарт, за яким ми будемо "звірятися". Уже завтра Кабмін скасує анахронізми у вигляді повністю застарілих функцій Мін'юсту", - підкреслив Гончарук.

Він наголосив на важливості того, щоб юристи приділяли більше часу суті і якості документів, "прийшов час попрощатися з бюрократією".

Також, на думку глави уряду, всі юристи повинні бути взірцем ставлення нульової толерантності до корупції.

Нагадаємо, в кінці минулого тижня Гончарук анонсував новий макроекономічний прогноз. За його словами, прогноз буде готовий через кілька тижнів.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила Програму дій Кабінету міністрів. За документ проголосували 236 нардепів.

Гончарук анонсував новий макроекономічний прогноз Гончарук назвав сроки підписання нової програми МВФ
Новини України Міністерство юстиції УкраїниОлексій Гончарук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся