В Кабмине анонсировали новые стандарты жизни после ослабления карантина

После ослабления карантинных мер Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, с новым социальным поведением. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

Как отметил премьер, ослабление карантинных ограничений не означает, что угроза пройдет.

"Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина", - отметил он.

По прогнозу Шмыгаля, украинцы будут вынуждены выполнять следующие действия:

избежание скоплений людей,

обеспечение соблюдения дистанции в помещении не менее 1,5 метра,

обработка поверхностей в помещении, где происходит социальное взаимодействие,

использование защитных масок и перчаток в местах в местах скопления людей,

обеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, премьер рассказал о переходе к "бесконтактной экономике", которая предусматривает:

онлайн-продажи

распространение безналичных платежей,

бесконтактную доставку,

специальное обслуживание в супермаркетах,

специальное обслуживание в кафе и ресторанах.

Напомним, 22 апреля Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Продление карантина связано с ростом числа зараженных в стране.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины презентовал план выхода из карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса. План выхода из карантина состоит из пяти этапов.

Согласно первому этапу смягчения карантинных мер, с 11 мая планируют разрешить жителям посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Однако исключением останутся детские площадки.