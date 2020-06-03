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У Кабміні анонсували кредити під 0%

Новини » Економіка     03.06.2020 - 13:43
У Кабміні анонсували кредити під 0%
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Компенсувати витрати на дешеві кредити будуть з державного бюджету

Ставки за кредитною програмою "5-7-9" фактично знизилися для позичальників до 0%. Програма дозволяє рефінансувати старі кредити для малого бізнесу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

За його словами, програма дозволяє бізнесу рефінансувати свої діючі кредити в дев'яти банках "під 0% з відстрочкою тіла кредиту на один рік".

"Не всі про це чули. Програма "5-7-9" трансформована в програму 0% під діючі кредити для мікро та малого бізнесу", - сказав він.

Крім того, Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді підтримати програму "Нові гроші". Як зазначив Шмигаль, програма передбачає видачу малому, середньому, миро - бізнесу отримувати кредити під низькі відсотки.

Як повідомляло РБК-Україна, попит бізнесу на кредити за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" є, але поки цей процес важко назвати масовим.

Нагадаємо, за 100 днів реалізації державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" дев'ять банків-партнерів видали 462 кредити на загальну суму 283,5 млн грн (10,3 млн доларів за курсом НБУ).

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україникредитбизнес
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