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В Кабмине анонсировали единый портал госуслуг

Новости » Политика     24.11.2019 - 20:23
В Кабмине анонсировали единый портал госуслуг
Фото: Михаил Федоров (РБК-Украина)

Министр цифровой трансформации заявил, что за три-пять лет все услуги будут на едином сайте

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за три-пять лет все услуги в Украине будут на одном сайте. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

Он выразил надежду, что в течении 3-5 лет все услуги в государстве будут оцифрованы и будут на едином портале

"Мы не будем туда сразу все услуги, которые до этого были созданы, которые как-то криво работают, добавлять. Мы будем только на портал добавлять новые услуги, которые мы оцифруем, где мы меняем дизайн, где мы меняем логику получения услуг. То есть в начале будет несколько услуг, но каждый месяц они будут добавляться. И мы надеемся, что через 3-5 лет все услуги в государстве будут оцифрованы и будут на едином портале", - сказал Федоров.

По его словам, на первом этапе планируется оцифровывать все документы, включая водительские права, техпаспорт и паспорт гражданина.

Напомним, ранее Федоров заявил, что в ближайшее время в Украине запустят электронный паспорт гражданина, которым можно будет пользоваться с помощью смартфона. По словам Федорова, правительство в ближайшее время планирует перевести в цифровой вид все документы, начиная от водительского удостоверения и техпаспорта до паспорта гражданина.

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