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У Кабміні анонсували єдиний портал держпослуг

Новини » Політика     24.11.2019 - 20:23
У Кабміні анонсували єдиний портал держпослуг
Фото: Михайло Федоров (РБК-Україна)

Міністр цифрової трансформації заявив, що за три-п'ять років всі послуги будуть на єдиному сайті

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що за три-п'ять років всі послуги в Україні будуть на одному сайті. Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він висловив сподівання, що протягом 3-5 років всі послуги в державі будуть оцифровані і будуть на єдиному порталі

"Ми не будемо туди відразу всі послуги, які до цього були створені, які якось криво працюють, додавати. Ми будемо тільки на портал додавати нові послуги, які ми оцифруем, де ми змінюємо дизайн, де ми міняємо логіку отримання послуг. Тобто на початку буде декілька послуг, але кожен місяць вони будуть додаватися. І ми сподіваємося, що через 3-5 років всі послуги в державі будуть оцифровані і будуть на єдиному порталі", - сказав Федоров.

За його словами, на першому етапі планується оцифровувати всі документи, включаючи водійські права, техпаспорт і паспорт громадянина.

Нагадаємо, раніше Федоров заявив, що найближчим часом в Україні запустять електронний паспорт громадянина, яким можна буде користуватися за допомогою смартфона. За словами Федорова, уряд найближчим часом планує перевести в цифровий вигляд всі документи, починаючи від водійського посвідчення і техпаспорта до паспорта громадянина.

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