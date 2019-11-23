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В Кабмине анонсировали запуск электронного паспорта

Новости » Политика     23.11.2019 - 14:02
В Кабмине анонсировали запуск электронного паспорта
Фото: Михаил Федоров (РБК-Украина)

Электронный паспорт можно будет использовать с помощью смартфона

В ближайшее время в Украине запустят электронный паспорт гражданина, которым можно будет пользоваться с помощью смартфона. Об этом рассказал министр цифровой политики Михаил Федоров в интервью "Радио Свобода".

По словам Федорова, правительство в ближайшее время планирует перевести в цифровой вид все документы, начиная от водительского удостоверения и техпаспорта до паспорта гражданина.

"Мы хотим изменить мышление наших людей, мы хотим сделать так, чтобы через год все не думали о пластике, а могли спокойно передвигаться по стране, имея просто смартфон", - пояснил он.

Глава Минцифры добавил, что запуск электронного паспорта планируется в начале 2020 года.

"Я думаю, что в начале следующего года мы уже запустим паспорт в электронном формате, где будет возможность получить какие-то услуги уже по паспорту, который есть уже у тебя в смартфоне", - отметил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство реализовало ряд мер, направленных на реализацию оцифровки бюрократических процедур. В частности, Кабмин реализовал возможность онлайн восстановления утраченного или похищенного водительского удостоверения. Правительство также одобрило проект закона, который упростит получение бесплатной адвокатской помощи для малообеспеченных граждан.

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