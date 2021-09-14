ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Кабмина с НБУ нормальное сотрудничество, - Шмыгаль

Новина українською →
Украина, Вторник 14 сентября 2021 11:18
У Кабмина с НБУ нормальное сотрудничество, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сотрудничество Кабинета министров с Национальным банком Украины происходит в рабочем режиме. Еженедельно проводятся совещания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заву премьер-министра Дениса Шмыгаля на пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube.

"У нас абсолютное сотрудничество с Национальным банком. На еженедельной основе проводятся совещания совместные финансовые", - сказал он.

Шмыгаль напомнил о том, что НБУ в этом году поднимал учетную ставку. "Это ответ НБУ на уровень инфляции, хотя инфляция обусловлена не ростом монетарной базы", - добавил он.

"Решения, которые принимает правление НБУ очевидно обоснованы. Никаких отказов в долгосрочном рефинансировании нет. То есть НБУ ведет финансовую и монетарную политику с целью стабилизации финансовой, денежной системы, в частности, и курса валют. И как вы видите, прошлый и этот год достаточно эффективно", - сказал премьер.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) сворачивает антикризисные монетарные меры. С IV квартала 2021 года будет прекращено проведение операций по долгосрочному рефинансированию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Презентация Apple: где и когда смотреть
Презентация Apple: где и когда смотреть
DAILY
Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке