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Кабмін звільнив заступника міністра енергетики, якого затримали на хабарі у півмільйона доларів

Фото: Олександр Хейло (mev.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук, Юлія Акимова

Кабінет міністрів звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

За даними джерел РБК-Україна, Хейло організував масштабну корупційну схему. 

"На своєму засіданні 12 серпня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника міністра енергетики України", - йдеться у повідомленні. 

Викриття схеми

Раніше повідомлялося, що СБУ та НАБУ за сприяння міністра енергетики України викрили масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра. Внаслідок спецоперації посадовця затримали у Києві під час отримання хабаря в розмірі пів мільйона доларів.

За даними слідства, за ці кошти чиновник обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодну передачу у користування гірничо-видобувного обладнання з шахт прифронтового району Донецької області. Мова йде про дефіцитне устаткування, яке належить державній вугільній компанії.

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