Кабмин уволил замминистра энергетики, которого задержали на взятке в полмиллиона долларов

Разоблачение схемы

Ранее сообщалось, что СБУ и НАБУ при содействии министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную заместителем министра. В результате спецоперации чиновника задержали в Киеве во время получения взятки в размере полумиллиона долларов.

По данным следствия, за эти средства чиновник обещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственную передачу в пользование горно-добывающего оборудования с шахт прифронтового района Донецкой области. Речь идет о дефицитном оборудовании, которое принадлежит государственной угольной компании.

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