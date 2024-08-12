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Кабмин уволил замминистра энергетики, которого задержали на взятке в полмиллиона долларов

Фото: Александр Хейло (mev.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Кабинет министров уволил Александра Хейло с должности заместителя министра энергетики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным источников РБК-Украина, Хейло организовал масштабную коррупционную схему.

"На своем заседании 12 августа Кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Хейла Александра Валерьевича с должности заместителя министра энергетики Украины", - говорится в сообщении. 

Разоблачение схемы

Ранее сообщалось, что СБУ и НАБУ при содействии министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную заместителем министра. В результате спецоперации чиновника задержали в Киеве во время получения взятки в размере полумиллиона долларов.

По данным следствия, за эти средства чиновник обещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственную передачу в пользование горно-добывающего оборудования с шахт прифронтового района Донецкой области. Речь идет о дефицитном оборудовании, которое принадлежит государственной угольной компании.

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