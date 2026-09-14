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Кабмін звільнив в. о. голови Державної податкової служби Лесю Карнаух

21:51 14.09.2026 Пн
1 хв
Мінфін тепер має запропонувати нового керівника або виконувача обов'язків ДПС
aimg Марія Науменко
Кабмін звільнив в. о. голови Державної податкової служби Лесю Карнаух Фото: колишня в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух (РБК-Україна)
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Кабмін припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови ДПС та доручив Мінфіну внести кандидатури її наступника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Відповідне рішення уряд ухвалив щодо припинення виконання Карнаух обов'язків голови ДПС. Відтак вона більше не очолюватиме службу в статусі виконувачки обов'язків.

Одночасно Кабмін визначив подальші кроки для призначення нового керівника ДПС.

Міністру фінансів доручили внести на наступне засідання уряду кандидатури на посаду керівника Державної податкової служби або особи, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки.

Таким чином, остаточне рішення щодо нового очільника ДПС уряд має ухвалити після розгляду кандидатур, які запропонує Міністерство фінансів.

Нагадуємо, 4 вересня Кабмін провів низку кадрових змін. Уряд звільнив Сергія Сухомлина з посади голови Агентства відновлення, а також його першого заступника Миколу Бойка. Того ж дня головою агентства призначили колишнього очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

8 вересня відбулася ще одна кадрова зміна в уряді - Ганну Гвоздяр призначили заступницею міністра оборони. Вона відповідатиме за розвиток оборонно-промислового комплексу та експорт українських оборонних рішень.

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