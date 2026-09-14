Кабмін звільнив в. о. голови Державної податкової служби Лесю Карнаух

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Кабмін припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови ДПС та доручив Мінфіну внести кандидатури її наступника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Відповідне рішення уряд ухвалив щодо припинення виконання Карнаух обов'язків голови ДПС. Відтак вона більше не очолюватиме службу в статусі виконувачки обов'язків. Одночасно Кабмін визначив подальші кроки для призначення нового керівника ДПС. Міністру фінансів доручили внести на наступне засідання уряду кандидатури на посаду керівника Державної податкової служби або особи, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки. Таким чином, остаточне рішення щодо нового очільника ДПС уряд має ухвалити після розгляду кандидатур, які запропонує Міністерство фінансів.