Кабмін звільнив Макарчука з посади голови Держстату

Тимчасове виконання обов’язків керівника Держстату уряд поклав на Артема Рудька, який до цього працював заступником голови служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO).

Сам Арсен Макарчук пояснив "Інтерфакс-Україна" своє рішення піти з посади змінами у підпорядкуванні відомства, які відбулися через деякий час після його призначення і суттєво вплинули на ефективність роботи.

Крім того, він розповів, що отримав цікаву пропозицію на іншому важливому для країни напрямку.

Макарчук нагадав, що за законодавством про державну службу та офіційну статистику нового керівника Держстату мають обрати на конкурсі.