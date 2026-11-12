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Кабмін звільнив Макарчука з посади голови Держстату

12:37 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Арсен Макарчук (facebook.com/arsen.makarchuk)

Кабінет міністрів звільнив Арсена Макарчука з посади голови Державної служби статистики, яку він обіймав останні 20 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука та "Інтерфакс-Україна".

Тимчасове виконання обов’язків керівника Держстату уряд поклав на Артема Рудька, який до цього працював заступником голови служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO).

Сам Арсен Макарчук пояснив "Інтерфакс-Україна" своє рішення піти з посади змінами у підпорядкуванні відомства, які відбулися через деякий час після його призначення і суттєво вплинули на ефективність роботи.

Крім того, він розповів, що отримав цікаву пропозицію на іншому важливому для країни напрямку.

Макарчук нагадав, що за законодавством про державну службу та офіційну статистику нового керівника Держстату мають обрати на конкурсі.

Нагадаємо, джерело РБК-Україна розповіло, що в оточенні президента Володимира Зеленського обговорювали можливість усунути Віталія Кличка з посади голови КМДА. Вд цієї ідеї відмовилися через юридичні та політичні ризики.

Раніше Кабмін звільнив Ігоря Кузіна з посади заступника міністра охорони здоров'я та головного державного санітарного лікаря. Його замінив на посаді Олександр Чепурний.

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