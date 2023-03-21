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Кабмін звільнив двох заступників голови Фонду держмайна

Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок, 21 березня, погодив звільнення двох замісників Голови Фонду державного майна України.

Про це пише РБК-Україна з посиданням на Telegram-канал представника уряду Тараса Мельничука.

"Кабінетом міністрів України звільнено: Бєлову Юлію Віалетівну з посади заступниці голови Фонду державного майна України; Матієву Яну Сергіївну з посади заступниці голови Фонду державного майна України", - написав Мельничук.

Раніше Кабінет міністрів підтримав розпорядження, згідно з яким конфісковане у Віктора Януковича майно переходить до управління Фонду держмайна.

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