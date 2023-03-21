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Кабмин уволил двух заместителей главы Фонда госимущества

Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров Украины на заседании во вторник, 21 марта, согласовал увольнение двух заместителей Председателя Фонда государственных имуществ Украины.

Об этом пишет РБК-Украина с заседанием на Telegram-канал представителя правительства Тараса Мельничука.

"Кабинетом министров Украины уволена: Белова Юлия Виалетовна с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины; Матиева Яна Сергеевна с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины", - написал Мельничук.

Ранее Кабинет министров поддержал распоряжение, согласно которому конфискованное у Виктора Януковича имущество переходит в управление Фонда госимущества.

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Кабинет Министров УкраиныФГИУ