Кабмин уволил двух заместителей главы Фонда госимущества

Кабинет министров Украины на заседании во вторник, 21 марта, согласовал увольнение двух заместителей Председателя Фонда государственных имуществ Украины.
Об этом пишет РБК-Украина с заседанием на Telegram-канал представителя правительства Тараса Мельничука.
"Кабинетом министров Украины уволена: Белова Юлия Виалетовна с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины; Матиева Яна Сергеевна с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины", - написал Мельничук.
Ранее Кабинет министров поддержал распоряжение, согласно которому конфискованное у Виктора Януковича имущество переходит в управление Фонда госимущества.
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