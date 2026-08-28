Кабмін зробив крок до спрощення легалізації іноземних добровольців

Ключові зміни для іноземних військових

Урядова ініціатива передбачає декілька важливих правових гарантій для іноземців, які стали на захист України:

Продовження терміну проживання - після завершення військового контракту строк законного тимчасового проживання в Україні збільшується з 3 до 6 місяців.

- після завершення військового контракту строк законного тимчасового проживання в Україні збільшується з 3 до 6 місяців. Зарахування служби до імміграційного стажу - період військової служби зараховуватиметься до 5-річного строку проживання, необхідного для отримання дозволу на імміграцію.

- період військової служби зараховуватиметься до 5-річного строку проживання, необхідного для отримання дозволу на імміграцію. Спеціальні документи для виїзду - запроваджується посвідчення іноземця для виїзду за кордон тим людям, які через загрозу чи політичні обставини не можуть отримати або обміняти паспорт у країні походження.

За словами очільника уряду, законопроєкт покликаний посилити правовий захист осіб, які ризикують життям заради України.

"Після завершення військового контракту вони матимуть більше часу, щоб врегулювати свій правовий статус: проєкт передбачає збільшення строку законного тимчасового проживання в Україні з трьох до шести місяців", - зазначив Сергій Корецький.

Він також висловив сподівання на оперативну підтримку цієї ініціативи парламентом.

"Очікуємо на розгляд і схвалення законопроєкту Верховною Радою", - додав премʼєр-міністр.