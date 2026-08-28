Кабмін зробив крок до спрощення легалізації іноземних добровольців

Іноземці, які воюють за Україну, матимуть більше часу на оформлення документів після завершення контракту. Кабінет міністрів погодив законопроєкт, що суттєво спрощує статус іноземних військовослужбовців та осіб без громадянства.
Про це заявив премʼєр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Урядова ініціатива передбачає декілька важливих правових гарантій для іноземців, які стали на захист України:
За словами очільника уряду, законопроєкт покликаний посилити правовий захист осіб, які ризикують життям заради України.
"Після завершення військового контракту вони матимуть більше часу, щоб врегулювати свій правовий статус: проєкт передбачає збільшення строку законного тимчасового проживання в Україні з трьох до шести місяців", - зазначив Сергій Корецький.
Він також висловив сподівання на оперативну підтримку цієї ініціативи парламентом.
"Очікуємо на розгляд і схвалення законопроєкту Верховною Радою", - додав премʼєр-міністр.
Нагадаємо, що в Україні триває систематична робота над удосконаленням законодавства та умов для іноземців, які беруть участь у відсічі російської агресії.
Зокрема, в липні в Україні відкрили ринок супроводу іноземних добровольців, запровадивши єдині та прозорі правила для компаній, які залучають мотивованих бійців до лав Сил оборони.
Крім того, держава переглянула фінансове стимулювання рекрутингу. Раніше Україна збільшила виплати за іноземних добровольців у війську до 300 тисяч гривень, доручивши відбір та підготовку бійців із-за кордону професійним рекрутинговим компаніям.