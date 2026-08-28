Кабмин сделал шаг к упрощению легализации иностранных добровольцев

Ключевые изменения для иностранных военных

Правительственная инициатива предусматривает несколько важных правовых гарантий для иностранцев, вставших на защиту Украины:

Продление срока проживания - после завершения военного контракта срок законного временного проживания в Украине увеличивается с 3 до 6 месяцев.

- после завершения военного контракта срок законного временного проживания в Украине увеличивается с 3 до 6 месяцев. Зачисление службы в иммиграционный стаж - период военной службы будет засчитываться в 5-летний срок проживания, необходимого получения разрешения иммиграцию.

- период военной службы будет засчитываться в 5-летний срок проживания, необходимого получения разрешения иммиграцию. Специальные документы для выезда - вводится удостоверение иностранца для выезда за границу тем людям, которые из-за угрозы или политических обстоятельств не могут получить или обменять паспорт в стране происхождения.

По словам главы правительства, законопроект призван усилить правовую защиту лиц, рискующих жизнью ради Украины.

"По завершении военного контракта у них будет больше времени, чтобы урегулировать свой правовой статус: проект предусматривает увеличение срока законного временного проживания в Украине с трех до шести месяцев", - отметил Сергей Корецкий.

Он также выразил надежду на оперативную поддержку этой инициативы парламентом.

"Ожидаем рассмотрения и одобрения законопроекта Верховной Радой", - добавил премьер-министр.