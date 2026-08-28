Кабмин сделал шаг к упрощению легализации иностранных добровольцев

У иностранцев, которые воюют за Украину, будет больше времени на оформление документов после завершения контракта. Кабинет министров согласовал законопроект, существенно упрощающий статус иностранных военнослужащих и лиц без гражданства.
Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Правительственная инициатива предусматривает несколько важных правовых гарантий для иностранцев, вставших на защиту Украины:
По словам главы правительства, законопроект призван усилить правовую защиту лиц, рискующих жизнью ради Украины.
"По завершении военного контракта у них будет больше времени, чтобы урегулировать свой правовой статус: проект предусматривает увеличение срока законного временного проживания в Украине с трех до шести месяцев", - отметил Сергей Корецкий.
Он также выразил надежду на оперативную поддержку этой инициативы парламентом.
"Ожидаем рассмотрения и одобрения законопроекта Верховной Радой", - добавил премьер-министр.
Напомним, что в Украине продолжается систематическая работа над усовершенствованием законодательства и условий для иностранцев, участвующих в отпоре российской агрессии.
В частности, в июле в Украине открыли рынок сопровождения иностранных добровольцев, введя единые и прозрачные правила для компаний, привлекающих мотивированных бойцов в ряды Сил обороны.
Кроме того, государство пересмотрело финансовое стимулирование рекрутинга. Ранее Украина увеличила выплаты за иностранных добровольцев в армии до 300 тысяч гривен, поручив отбор и подготовку бойцов из-за границы профессиональным рекрутинговым компаниям.