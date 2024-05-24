Кабмин обязал облэнерго сделать графики отключения света справедливыми

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

"В прошлый раз мы говорили также о важности справедливых графиков отключений. Сегодня утверждаем соответствующее постановление правительства, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений", - сказал премьер.

По его словам, постановлением также определено, что приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и предприятия, выполняющие мобилизационные задачи.

Шмыгаль заявил, что чиновники "в ежедневном режиме работают, чтобы улучшить ситуацию в энергетике" и определил три ключевые задачи: