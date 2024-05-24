Україна домовляється про збільшення імпорту електроенергії із ЄС для компенсації дефіциту

Україна веде переговори про максимально можливий імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу, щоб компенсувати потужності, що генерують, зруйновані в результаті російських атак.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В даний час Україна може імпортувати з країн ЄС не більше ніж 1700 МВт електроенергії одночасно.

"Ми ведемо переговори. Наше завдання - максимізувати цю цифру. Технічно ми можемо отримувати понад 2000 МВтч, навіть 2400 МВтч. Я впевнений, що рішення буде ухвалено", - сказав він.

Він не уточнив, який саме обсяг імпорту наразі обговорюється.

Дефіцит електроенергії

З березня російські ракетні удари та удари безпілотників по енергетичному сектору України посилилися, що спричинило значні збитки та відключення електроенергії в багатьох регіонах.

За даними уряду, ці атаки завдали сектору збитків на суму понад 1 млрд доларів, що призвело до втрати 8000 МВт потужностей енергосистеми, що генерують.

Через дефіцит електроенергії "Укренерго" змушене запроваджувати регулярні відключення промислових споживачів та населення та підтримувати високі темпи імпорту.