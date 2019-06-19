Кабмин знает о проблеме водоснабжения Донбасса, но решений не принимает, - эксперт

Вопрос поставок воды для территорий Донецкой и Луганской областей уже давно вышло за пределы внутриполитического уровня Украины. Такое мнение высказал Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"В конце концов все упирается в решение и контроль со стороны правительства этому вопросу. Проблема заключается в долгах, которые уже составляют более 300 млн грн. И вроде подписано поручение правительству о необходимости восстановления и обеспечения поставок электроэнергии на объекты водоснабжения КП "Компания" Вода Донбасса". Также будто должны были предоставить предприятию статус "защищенного потребителя". Но несмотря на все решения правительства, ситуация останется нерешенной", - пишет Корольчук.

По его словам, неудивительно, что население протестует, например, в Константиновке люди перекрывали трассу из-за отсутствия водоснабжения. С 27 мая без воды остались шесть населенных пунктов, среди них - Бахмут и Соледар.

"В целом проблема получила огласку после 23 мая, когда водоснабжение было прекращено в 16 населенных пунктах Донбасса. Именно тогда в соответствии с требованиями "Укринтерэнерго" оператором системы распределения было отключено электроснабжение Белокузьминовского насосной станции и насосной станции четвертого подъема Второго донецкого водопровода. При этом еще весь март и апрель правительство было "в курсе" проблемы, но банально не решал вопрос долгов КП "Компания" Вода Донбасса", - написал он.

По словам эксперта, параллельно с этим Совет Оптового рынка электроэнергии просил определить источники погашения долга "Воды Донбасса" за электроэнергию, а поставщик последней надежды – госкомпания "Укринтерэнерго" заявляла о возможном банкротстве именно из-за долгов "Воды Донбасса".

Корольчук сообщил, что жители Донецкой области уже даже обратились с петицией к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу подключения к электроэнергии КП "Вода Донбасса". Хотя в данном случае решение вопроса находится исключительно в компетенции правительства, "который будто принимает необходимые решения, но так и не может найти денег для погашения долга".

"Именно поэтому люди многих городов Донбасса до сих пор сидят без воды", - пишет Корольчук.

Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр Украины и vинистр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по итогам совещания 3 апреля поручил МЭРТ (Министерство экономического развития и торговли) предоставить государственную помощь (финансирование) КП "Компания "Вода Донбасса" (у предприятия накоплены долги по оплате за использованную электроэнергию).

Поскольку с 31 марта "поставщик последней надежды" Укринтерэнерго начало отключение от электричества компаний, в том числе, водоканалов, у которых есть задолженность по оплате за поставку электроэнергии.

31 мая состоялось заседание СНБО, на котором среди прочего анализировались работа предприятия "Вода Донбасса" и угроза отключения этой компании от электроэнергии за долги. Но никакого прогресса в решении проблемы с тех пор не было, со стороны Кабинета министров решение вопроса курирует вице-премьер министр, руководитель Министерства регионального развития Геннадий Зубко.