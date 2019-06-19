Кабмін знає про проблеми водопостачання Донбасу, але рішень не приймає, - експерт

Питання постачання води для територій Донецької та Луганської областей вже давно вийшло за межі внутрішньополітичного рівня України. Таку думку висловив Член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"В кінці кінців все впирається в рішення і контроль з боку уряду цього питання. Проблема полягає в боргах, які вже становлять понад 300 млн грн. І начебто підписано доручення уряду щодо необхідності відновлення і забезпечення постачання електроенергії на об'єкти водопостачання КП "Компанія" Вода Донбасу". Також ніби повинні були надати підприємству статус "захищеного споживача". Але незважаючи на всі рішення уряду, ситуація залишиться невирішеною", - пише Корольчук.

За його словами, не дивно, що населення протестує, наприклад, у Костянтинівці люди перекривали трасу через відсутність водопостачання. З 27 травня без води залишилися шість населених пунктів, серед них - Бахмут і Соледар.

"Загалом проблема набула розголосу після 23 травня, коли водопостачання було припинено в 16 населених пунктах Донбасу. Саме тоді у відповідності з вимогами "Укрінтеренерго" оператором системи розподілу було відключено електропостачання Белокузьминовского насосної станції і насосної станції четвертого підйому Другого донецького водопроводу. При цьому ще весь березень і квітень уряд був "у курсі" проблеми, але банально не вирішував питання боргів КП "Компанія" Вода Донбасу", - написав він.

За словами експерта, паралельно з цим Рада Оптового ринку електроенергії просила визначити джерела погашення боргу "Води Донбасу" за електроенергію, а постачальник останньої надії – держкомпанія "Укрінтеренерго" заявляла про можливе банкрутство саме через борги "Води Донбасу".

Корольчук повідомив, що жителі Донецької області вже навіть звернулися з петицією до президента Володимира Зеленського з питання підключення до електроенергії КП "Вода Донбасу". Хоча в даному випадку вирішення питання знаходиться виключно в компетенції уряду, "який ніби приймає необхідні рішення, але так і не може знайти грошей для погашення боргу".

"Саме тому люди багатьох міст Донбасу досі сидять без води", - пише Корольчук.

Як повідомлялося раніше, віце-прем'єр-міністр України і vинистр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко за підсумками наради 3 квітня доручив МЕРТ (Міністерство економічного розвитку і торгівлі) надати державну допомогу (фінансування) КП "Компанія "Вода Донбасу" (у підприємства накопичені борги по оплаті за використану електроенергію).

Оскільки з 31 березня "постачальник останньої надії" Укрінтеренерго почало відключення від електрики компаній, в тому числі, водоканалів, у яких є заборгованість по оплаті за постачання електроенергії.

31 травня відбулось засідання РНБО, на якому серед іншого аналізувалися робота підприємства "Вода Донбасу" і загроза відключення цієї компанії від електроенергії за борги. Але жодного прогресу у вирішенні проблеми з тих пір не було, з боку Кабінету міністрів вирішення питання курує віце-прем'єр міністр, керівник Міністерства регіонального розвитку Геннадій Зубко.