Кабмін змінює правила тривог та роботи бізнесу: що працюватиме попри сирену та дрони

Про що йдеться в матеріалі:

Чим відрізняється жовта та червона тривоги

Чи є зміни для роботи шкіл та садків у тривогу

Чи працюватиме метро в Києві та як зміниться комендантська година

Як працюватиме бізнес і чи потрібні укриття

Чи буде тривога в "Дії"

Два рівні тривоги

За словами прем'єра Сергія Корецького, сигнал повітряної тривоги буде розділено за рівнем небезпеки і вони будуть відрізнятися.

Жовтий рівень - загроза атаки дронів, сирена триватиме 30 секунд.

- загроза атаки дронів, сирена триватиме 30 секунд. Червоний рівень - підвищена небезпека через загрозу ракетного або комбінованого удару, сирена лунатиме 1 хвилину.

"Всі зміни ви побачите у додатках з оповіщеннями", - заявив Корецький.

Фото: Сергій Корецький про нові правила тривоги (інфографіка РБК-Україна)

Жовтий та червоний рівні тривоги: у чому різниця

При жовтому рівні тривоги:

дозволена робота бізнесу за умови суворого дотримання вимог безпеки.

має бути доступ до тимчасового або постійного укриття для персоналу та відвідувачів.

там де укриттів немає - уряд дає три місяці на їх облаштування.

всі заклади мають бути промарковані, щоб інформувати людей про наявність або відсутність укриття або безпечного простору.

або безпечного простору. для закладів освіти і садочків взагалі нічого не змінюється, всі переходять до укриття.

На червоному рівні тривоги всі без виключення зупиняють роботу, люди мають негайно перейти в найближче укриття.

Фото: Сергій Корецький про нові правила тривоги (інфографіка РБК-Україна)

Сирени на відбій не буде

"Ми прибираємо повторну сирену на відбій тривоги. Актуальний рівень загрози можна побачити в офіційних муніципальних застосунках або інших сервісах, якими ви звикли користуватися", - заявив Корецький.

Тривога буде на базі "Дії"

На базі "Дії" буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, небезпеку, рух шахедів, дронів, ракет, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози.

Комендантська година по-новому

"Ми вдосконалюємо застосування комендантської години, щоб полегшити роботу бізнесу", - повідомив прем'єр.

Зокрема, в Києві буде дозволено транзитний рух вантажного транспорту і перевезення пасажирів з вокзалів та інших місць.

Уряд рекомендував місцевим органам влади скорегувати комендантську годину. Тепер це, наприклад, може бути з 1 ночі до 5 ранку.

Метро в Києві

Уряд рекомендує міській владі Києва у разі встановлення жовтого рівня загрози забезпечити роботу метро в повному обсязі. За потреби, також, збільшувати кількість наземного громадського транспорту, щоб люди могли пересуватися містом.

Додаткові рішення

Корецький додав, що окремо найближчим часом буде уточнення режиму роботи залізниці.

Він також наголосив, що надважливе завдання місцевим органам влади разом з бізнесом - прискорити встановлення мобільних укриттів, які рятуватимуть людей від уламків.

Контекст

Київ та Київська область з 27 серпня перебуває під постійною дроновою атакою РФ. Ворог атакує столичний регіон реактивними "шахедами", тривоги тривають годинами, а їх кількість за день зачасту перевищує 10.

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В умовах повітряної тривоги у столиці з обмеженнями курсує метро - працює як укриття, а поїзди їздять лише підземними станціями. Таким чином, дістатися з лівого на правий берег та навпаки на метро в тривогу неможливо.

Крім того, в тривогу заборонена робота бізнесу, зокрема, закриваються ТРЦ, кінотеатри.

Як живуть в тривогу великі ТРЦ в Києві читайте в окремому матерілі РБК-Україна.

Ворог атакує по Україні склади мереж супермаркетів та маркетплейсів, видавництв, "Нову пошту", "Укрпошту", "Епіцентр", фармацевтичні склади. Зокрема, вчора РФ вдарила безпілотником по заводу Coca-Cola на Київщині.