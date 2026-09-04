Кабмін змінює правила тривог та роботи бізнесу: що працюватиме попри сирену та дрони

В Україні змінюють підхід до повітряної тривоги залежно від загрози - жовтий та червоний рівень. Крім того, Кабмін дозволяє роботу бізнесу під час дронових атак за наявності укриттів та готує єдиний застосунок на базі "Дії".
Що наразі відомо про рішення уряду - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Про що йдеться в матеріалі:
За словами прем'єра Сергія Корецького, сигнал повітряної тривоги буде розділено за рівнем небезпеки і вони будуть відрізнятися.
"Всі зміни ви побачите у додатках з оповіщеннями", - заявив Корецький.
Фото: Сергій Корецький про нові правила тривоги (інфографіка РБК-Україна)
При жовтому рівні тривоги:
На червоному рівні тривоги всі без виключення зупиняють роботу, люди мають негайно перейти в найближче укриття.
Фото: Сергій Корецький про нові правила тривоги (інфографіка РБК-Україна)
"Ми прибираємо повторну сирену на відбій тривоги. Актуальний рівень загрози можна побачити в офіційних муніципальних застосунках або інших сервісах, якими ви звикли користуватися", - заявив Корецький.
На базі "Дії" буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, небезпеку, рух шахедів, дронів, ракет, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози.
"Ми вдосконалюємо застосування комендантської години, щоб полегшити роботу бізнесу", - повідомив прем'єр.
Зокрема, в Києві буде дозволено транзитний рух вантажного транспорту і перевезення пасажирів з вокзалів та інших місць.
Уряд рекомендував місцевим органам влади скорегувати комендантську годину. Тепер це, наприклад, може бути з 1 ночі до 5 ранку.
Уряд рекомендує міській владі Києва у разі встановлення жовтого рівня загрози забезпечити роботу метро в повному обсязі. За потреби, також, збільшувати кількість наземного громадського транспорту, щоб люди могли пересуватися містом.
Корецький додав, що окремо найближчим часом буде уточнення режиму роботи залізниці.
Він також наголосив, що надважливе завдання місцевим органам влади разом з бізнесом - прискорити встановлення мобільних укриттів, які рятуватимуть людей від уламків.
Київ та Київська область з 27 серпня перебуває під постійною дроновою атакою РФ. Ворог атакує столичний регіон реактивними "шахедами", тривоги тривають годинами, а їх кількість за день зачасту перевищує 10.
В умовах повітряної тривоги у столиці з обмеженнями курсує метро - працює як укриття, а поїзди їздять лише підземними станціями. Таким чином, дістатися з лівого на правий берег та навпаки на метро в тривогу неможливо.
Крім того, в тривогу заборонена робота бізнесу, зокрема, закриваються ТРЦ, кінотеатри.
Як живуть в тривогу великі ТРЦ в Києві читайте в окремому матерілі РБК-Україна.
Ворог атакує по Україні склади мереж супермаркетів та маркетплейсів, видавництв, "Нову пошту", "Укрпошту", "Епіцентр", фармацевтичні склади. Зокрема, вчора РФ вдарила безпілотником по заводу Coca-Cola на Київщині.