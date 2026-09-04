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Кабмин меняет правила тревог и работы бизнеса: что будет работать, несмотря на сирену и дроны

01:03 04.09.2026 Пт
4 мин
Для Киева у Кабмина есть отдельные рекомендации
aimg Ирина Гамерская
Фото: бизнесу в Украине разрешили работать в тревогу, но есть правила (РБК-Украина)

В Украине изменяют подход к воздушной тревоге в зависимости от угрозы - желтый и красный уровень. Кроме того, Кабмин разрешает работу бизнеса во время дроновых атак при наличии укрытий и готовит единое приложение на базе "Дии".

Что известно о решении правительства - читайте в материале РБК-Украина ниже.

О чем говорится в материале:

  • Чем отличается желтая и красная тревоги
  • Есть ли изменения для работы школ и детсадов в тревогу
  • Будет ли работать метро в Киеве и как изменится комендантский час
  • Как будет работать бизнес и нужны ли укрытия
  • Будет ли тревога в "Дии"

Два уровня тревоги

По словам премьера Сергея Корецкого, сигнал воздушной тревоги будет разделен по уровню опасности, и они будут отличаться.

  • Желтый уровень - угроза атаки дронов, сирена продлится 30 секунд.
  • Красный уровень - повышенная опасность из-за угрозы ракетного или комбинированного удара, сирена будет раздаваться 1 минуту.

"Все изменения вы увидите в приложениях с уведомлениями", - заявил Корецкий.

Фото: Сергей Корецкий о новых правилах тревоги (инфографика РБК-Украина)

Желтый и красный уровни тревоги: в чем разница

При желтом уровне тревоги:

  • разрешена работа бизнеса при строгом соблюдении требований безопасности.
  • должен быть доступ к временному или постоянному укрытию для персонала и посетителей.
  • там где укрытий нет - правительство дает три месяца на их обустройство.
  • все учреждения должны быть промаркированы, чтобы информировать людей о наличии или отсутствии укрытия или безопасного пространства.
  • для учебных заведений и садиков вообще ничего не меняется, все переходят в укрытия.

На красном уровне тревоги все без исключения останавливают работу, люди должны немедленно перейти в ближайшее укрытие.

Фото: Сергей Корецкий о новых правилах тревоги (инфографика РБК-Украина)

Сирены на отбой не будет

"Мы убираем повторную сирену на отбой тревоги. Актуальный уровень угрозы можно увидеть в официальных муниципальных приложениях или других сервисах, которыми вы привыкли пользоваться", - заявил Корецкий.

Тревога будет на базе "Дия"

На базе "Дия" будет создано государственное приложение о воздушных тревогах, опасности, движении шахедов, дронов, ракет, чтобы было единое информационное поле об актуальных угрозах.

Комендантский час по-новому

"Мы совершенствуем применение комендантского часа, чтобы облегчить работу бизнеса", - сообщил премьер.

В частности, в Киеве будет разрешено транзитное движение грузового транспорта и перевозка пассажиров с вокзалов и других мест.

Правительство рекомендовало местным органам власти скорректировать комендантский час. Теперь это, например, может быть с 1 ночи до 5 утра.

Метро в Киеве

Правительство рекомендует городским властям Киева в случае установления желтого уровня угрозы обеспечить работу метро в полном объеме. При необходимости также увеличивать количество наземного общественного транспорта, чтобы люди могли передвигаться по городу.

Дополнительные решения

Корецкий добавил, что в ближайшее время отдельно будет уточнение режима работы железной дороги.

Он также подчеркнул, что сверхважная задача местным органам власти вместе с бизнесом - ускорить установку мобильных укрытий, которые будут спасать людей от обломков.

Контекст

Киев и Киевская область с 27 августа находятся под постоянной дроновой атакой РФ. Враг атакует столичный регион реактивными "шахедами", тревоги длятся часами, а их количество за день часто превышает 10.

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В условиях воздушной тревоги в столице с ограничениями курсирует метро - работает как укрытие, а поезда ездят только по подземным станциям. Таким образом, добраться с левого на правый берег и наоборот на метро в тревогу невозможно.

Кроме того, в тревогу запрещена работа бизнеса, в частности закрываются ТРЦ, кинотеатры.

Как живут в тревогу большие ТРЦ в Киеве читайте в отдельном материале РБК-Украина .

Враг атакует по Украине склады сетей супермаркетов и маркетплейсов, издательств, "Новую почту", "Укрпочту", "Эпицентр", фармацевтические склады. В частности, вчера РФ ударила беспилотником по заводу Coca-Cola в Киевской области.

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