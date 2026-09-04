Кабмин меняет правила тревог и работы бизнеса: что будет работать, несмотря на сирену и дроны

В Украине изменяют подход к воздушной тревоге в зависимости от угрозы - желтый и красный уровень. Кроме того, Кабмин разрешает работу бизнеса во время дроновых атак при наличии укрытий и готовит единое приложение на базе "Дии".
Что известно о решении правительства - читайте в материале РБК-Украина ниже.
О чем говорится в материале:
По словам премьера Сергея Корецкого, сигнал воздушной тревоги будет разделен по уровню опасности, и они будут отличаться.
"Все изменения вы увидите в приложениях с уведомлениями", - заявил Корецкий.
Фото: Сергей Корецкий о новых правилах тревоги (инфографика РБК-Украина)
При желтом уровне тревоги:
На красном уровне тревоги все без исключения останавливают работу, люди должны немедленно перейти в ближайшее укрытие.
Фото: Сергей Корецкий о новых правилах тревоги (инфографика РБК-Украина)
"Мы убираем повторную сирену на отбой тревоги. Актуальный уровень угрозы можно увидеть в официальных муниципальных приложениях или других сервисах, которыми вы привыкли пользоваться", - заявил Корецкий.
На базе "Дия" будет создано государственное приложение о воздушных тревогах, опасности, движении шахедов, дронов, ракет, чтобы было единое информационное поле об актуальных угрозах.
"Мы совершенствуем применение комендантского часа, чтобы облегчить работу бизнеса", - сообщил премьер.
В частности, в Киеве будет разрешено транзитное движение грузового транспорта и перевозка пассажиров с вокзалов и других мест.
Правительство рекомендовало местным органам власти скорректировать комендантский час. Теперь это, например, может быть с 1 ночи до 5 утра.
Правительство рекомендует городским властям Киева в случае установления желтого уровня угрозы обеспечить работу метро в полном объеме. При необходимости также увеличивать количество наземного общественного транспорта, чтобы люди могли передвигаться по городу.
Корецкий добавил, что в ближайшее время отдельно будет уточнение режима работы железной дороги.
Он также подчеркнул, что сверхважная задача местным органам власти вместе с бизнесом - ускорить установку мобильных укрытий, которые будут спасать людей от обломков.
Киев и Киевская область с 27 августа находятся под постоянной дроновой атакой РФ. Враг атакует столичный регион реактивными "шахедами", тревоги длятся часами, а их количество за день часто превышает 10.
В условиях воздушной тревоги в столице с ограничениями курсирует метро - работает как укрытие, а поезда ездят только по подземным станциям. Таким образом, добраться с левого на правый берег и наоборот на метро в тревогу невозможно.
Кроме того, в тревогу запрещена работа бизнеса, в частности закрываются ТРЦ, кинотеатры.
Как живут в тревогу большие ТРЦ в Киеве читайте в отдельном материале РБК-Украина .
Враг атакует по Украине склады сетей супермаркетов и маркетплейсов, издательств, "Новую почту", "Укрпочту", "Эпицентр", фармацевтические склады. В частности, вчера РФ ударила беспилотником по заводу Coca-Cola в Киевской области.