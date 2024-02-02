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Кабмін змінив умови лікування військовослужбовців за кордоном

П'ятниця 02 лютого 2024 19:45
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Кабмін змінив умови лікування військовослужбовців за кордоном Архівне фото: Кабмін змінив умови лікування військовослужбовців за кордоном (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів обмежив час перебування військовослужбовців на лікуванні за кордоном до 12 місяців поспіль.

Як повідомляє РБК-Україна, про написав представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук в Telegram.

За його даними, Кабмін вніс зміни до постанови від 05.04.2022 N 411 "Про забезпечення організації направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон.

Відтепер загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном не може перевищувати 12 місяців підряд. Цей термін включає в себе час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями.

Допомога ветеранам російсько-української війни

Кожен громадянин може взяти участь в проекті переходу українських ветеранів від військової служби до цивільного життя. Охочі можуть подати заявку на посаду помічника ветерана. Наразі проект реалізується у 10 регіонах.

Крім того, українські ветерани мають право на проведення безоплатних операцій у стаціонарних умовах.

Тим часом Кабінет міністрів запустив проект, за яким українським ветеранам безплатно вставлятимуть зубні протези.

Раніше ветеранам також надали можливість отримати протез підвищеної функціональності.

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