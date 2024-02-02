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Кабмин изменил условия лечения военнослужащих за границей

Пятница 02 февраля 2024 19:45
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Кабмин изменил условия лечения военнослужащих за границей Архивное фото: Кабмин изменил условия лечения военнослужащих за границей (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров ограничил время пребывания военнослужащих на лечении за границей до 12 месяцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

По его данным, Кабмин внес изменения в постановление от 05.04.2022 N 411 "Об обеспечении организации направления лиц по составляющим силам обороны и силам безопасности, пострадавшим в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение за границу.

Теперь общее время пребывания защитника Украины на лечении за границей не может превышать 12 месяцев подряд. Этот термин включает время перемещения из одного иностранного учреждения здравоохранения в другое и время ожидания между плановыми хирургическими вмешательствами.

Помощь ветеранам русско-украинской войны

Каждый гражданин может принять участие в проекте перехода украинских ветеранов от военной службы к гражданской жизни. Желающие могут подать заявку на должность помощника ветерана. В настоящее время проект реализуется в 10 регионах.

Кроме того, украинские ветераны имеют право на проведение бесплатных операций в стационарных условиях.

Тем временем Кабинет министров запустил проект, по которому украинским ветеранам будут бесплатно вставлять зубные протезы.

Ранее ветеранам также предоставили возможность получить протез повышенной функциональности.

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