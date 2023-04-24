Кабмін змінив склад наглядової ради Ощадбанку

Кабінет міністрів України призначив незалежних членів наглядової ради державного Ощадбанку. Строк їх повноважень становить три роки з дати вступу на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 21 квітня 2023 р. № 343-р .

Як повідомляло РБК-Україна, чистий прибуток Ощадбанку за 2022 рік становив 690 млн гривень.

Нагадаємо, у державному Ощадбанку станом на 1 січня 2023 року залишилося 1182 відділення. За рік їх кількість скоротилася на 420.

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