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Кабмін змінив склад наглядової ради Ощадбанку

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Україна, Понеділок 24 квітня 2023 14:41
Кабмін змінив склад наглядової ради Ощадбанку Фото: склад наглядової ради Ощадбанку змінили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України призначив незалежних членів наглядової ради державного Ощадбанку. Строк їх повноважень становить три роки з дати вступу на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 21 квітня 2023 р. № 343-р.

Зокрема, членами наглядової ради призначено Хуана Енріке Переса Калота, Міхала Крупінського, Елізабет Нельсон, Філіпа Хізлі, Володимира Лавренчука, Антона Пятигіна.

Водночас уряд припинив повноваження Байби Апін, Хуана Енріке Переса Калота, Пітера Бріггса, Міхаеля Вайнштейна, Янне Харьюнпаа, Антона Пятигіна.

Як повідомляло РБК-Україна, чистий прибуток Ощадбанку за 2022 рік становив 690 млн гривень.

Нагадаємо, у державному Ощадбанку станом на 1 січня 2023 року залишилося 1182 відділення. За рік їх кількість скоротилася на 420.

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