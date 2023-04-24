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Кабмин сменил состав набсовета Ощадбанка

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Украина, Понедельник 24 апреля 2023 14:41
Кабмин сменил состав набсовета Ощадбанка Фото: состав наблюдательного совета Ощадбанка изменили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины назначил независимых членов наблюдательного совета государственного Ощадбанка. Срок их полномочий составляет три года с даты вступления в должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 21 апреля 2023 г. №343-р .

В частности, членами наблюдательного совета назначены ХуаныЭнрике Перес Калот, Михал Крупинский, Элизабет Нельсон, Филипп Хизли, Владимир Лавренчук, Антон Пятигин.

В то же время правительство прекратило полномочия Байбы Апин, Хуана Энрике Переса Калота, Питера Бриггса, Михаэля Вайнштейна, Янне Харьюнпаа, Антона Пятигина.

Как сообщало РБК-Украина, чистая прибыль Ощадбанка за 2022 год составила 690 млн гривен.

Напомним, в государственном Ощадбанке по состоянию на 1 января 2023 года осталось 1182 отделения. За год их количество сократилось на 420.

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