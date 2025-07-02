Кабмін змінив правила закупівлі безпілотників та засобів РЕБ: подробиці

Кабінет міністрів України змінив правила закупівлі безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня, а також їх компонентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука.
"Внесено зміни до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин", - йдеться у повідомленні Мельничука.
За його словами, нові правила передбачають, що істотні умови державних контрактів на виготовлення і поставку дронів та засобів РЕБ можуть змінюватися після їх укладення до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, у випадку одноразової зміни в бік збільшення ціни державного контракту, під час виконання якого на вимогу державного замовника було поліпшено його характеристики.
Відтепер у такому випадку збільшення ціни допускається не більш як на 20 відсотків початкової ціни відповідного державного контракту.
При цьому розмір прибутку виконавця договору у складі ціни в розрахунку повинен бути не більше 25 відсотків виробничої собівартості товарів, робіт та послуг.
Після початку повномасштабного вторгнення Україна суттєво наростила виробництво як розвідувальних, так і ударних безпілотників. Зокрема, вітчизняні компанії освоїли випуск далекобійних дронів, здатних уражати об’єкти на території Росії.
Як раніше повідомляв заступник міністра оборони Олександр Козенко, український оборонно-промисловий комплекс здатен виготовляти до 10 мільйонів дронів щороку.
Також 24 червня стало відомо, що Британія та Німеччина фінансуватимуть виробництво українських безпілотників.
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