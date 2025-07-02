Кабмин изменил правила закупки беспилотников и средств РЭБ: подробности

Кабинет министров Украины изменил правила закупки беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня, а также их компонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
"Внесены изменения в Порядок осуществления закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей", - говорится в сообщении Мельничука.
По его словам, новые правила предусматривают, что существенные условия государственных контрактов на изготовление и поставку дронов и средств РЭБ могут изменяться после их заключения до выполнения обязательств сторонами в полном объеме, в случае однократного изменения в сторону увеличения цены государственного контракта, при выполнении которого по требованию государственного заказчика были улучшены его характеристики.
Отныне в таком случае увеличение цены допускается не более чем на 20 процентов начальной цены соответствующего государственного контракта.
При этом размер прибыли исполнителя договора в составе цены в расчете должен быть не более 25 процентов производственной себестоимости товаров, работ и услуг.
После начала полномасштабного вторжения Украина существенно нарастила производство как разведывательных, так и ударных беспилотников. В частности, отечественные компании освоили выпуск дальнобойных дронов, способных поражать объекты на территории России.
Как ранее сообщал заместитель министра обороны Александр Козенко, украинский оборонно-промышленный комплекс способен производить до 10 миллионов дронов ежегодно.
Также 24 июня стало известно, что Великобритания и Германия будут финансировать производство украинских беспилотников.
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