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Кабмин изменил правила закупки беспилотников и средств РЭБ: подробности

Фото: Кабмин изменил правила закупки беспилотников и средств РЭБ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров Украины изменил правила закупки беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня, а также их компонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Внесены изменения в Порядок осуществления закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей", - говорится в сообщении Мельничука.

По его словам, новые правила предусматривают, что существенные условия государственных контрактов на изготовление и поставку дронов и средств РЭБ могут изменяться после их заключения до выполнения обязательств сторонами в полном объеме, в случае однократного изменения в сторону увеличения цены государственного контракта, при выполнении которого по требованию государственного заказчика были улучшены его характеристики.

Отныне в таком случае увеличение цены допускается не более чем на 20 процентов начальной цены соответствующего государственного контракта.

При этом размер прибыли исполнителя договора в составе цены в расчете должен быть не более 25 процентов производственной себестоимости товаров, работ и услуг.

 

Производство дронов в Украине

После начала полномасштабного вторжения Украина существенно нарастила производство как разведывательных, так и ударных беспилотников. В частности, отечественные компании освоили выпуск дальнобойных дронов, способных поражать объекты на территории России.

Как ранее сообщал заместитель министра обороны Александр Козенко, украинский оборонно-промышленный комплекс способен производить до 10 миллионов дронов ежегодно.

Также 24 июня стало известно, что Великобритания и Германия будут финансировать производство украинских беспилотников.

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