Кабмін змінив правила перетину кордону для перевізників медвантажів і гумдопомоги

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Обидва правових режими діють на території України ще з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації (РФ). 5 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на щонайменше 90 днів.

Воєнний стан запроваджується у разі випадку загрози для державної незалежності чи територіальної цілісності країни. Він передбачає тимчасове обмеження прав і свобод громадян.

Мобілізація, своєю чергою, сприяє посиленню Збройних сил України (ЗСУ), а також інших військових формувань шляхом залучення громадян на службу.

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