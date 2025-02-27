Кабмин изменил правила пересечения границы для перевозчиков медгрузов и гумпомощи

Военное положение и мобилизация в Украине

Оба правовых режима действуют на территории Украины еще с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации (РФ). 5 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на минимум 90 дней.

Военное положение вводится в случае угрозы для государственной независимости или территориальной целостности страны. Оно предусматривает временное ограничение прав и свобод граждан.

Мобилизация, в свою очередь, способствует усилению Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также других военных формирований путем привлечения граждан на службу.

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