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Кабмін збирається в наступному році звільнити випускників шкіл від ДПА

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Україна, Субота 26 листопада 2022 02:33
Кабмін збирається в наступному році звільнити випускників шкіл від ДПА Фото: Кабмін збирається скасувати ДПА в наступному році (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Кабінет міністрів ухвалив проєкт закону, яким передбачається відміна проходження державної підсумкової атестації для випускників 2022-2023 навчального року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Так, Кабміном було прийнято проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року", яким і передбачається внести такі зміни.

Встановлено, що прийом до закладів вищої та фахової передвищої освіти на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який здійснювався в 2022 році в особливому порядку, визначеному Міністерством освіти і науки, продовжується на 2023 рік.

Нагадаємо, в Україні пропонують провести удосконалене Національне мультипредметне тестування (НМТ) у 2023 році як альтернативу зовнішньому незалежному оцінюванню (ЗНО) в умовах воєнного стану та російської війни, що триває.

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