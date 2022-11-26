Кабмін збирається в наступному році звільнити випускників шкіл від ДПА
Кабінет міністрів ухвалив проєкт закону, яким передбачається відміна проходження державної підсумкової атестації для випускників 2022-2023 навчального року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.
Так, Кабміном було прийнято проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року", яким і передбачається внести такі зміни.
Встановлено, що прийом до закладів вищої та фахової передвищої освіти на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який здійснювався в 2022 році в особливому порядку, визначеному Міністерством освіти і науки, продовжується на 2023 рік.
Нагадаємо, в Україні пропонують провести удосконалене Національне мультипредметне тестування (НМТ) у 2023 році як альтернативу зовнішньому незалежному оцінюванню (ЗНО) в умовах воєнного стану та російської війни, що триває.