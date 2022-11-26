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Кабмин собирается в следующем году освободить выпускников школ от ГИА

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Украина, Суббота 26 ноября 2022 02:33
Кабмин собирается в следующем году освободить выпускников школ от ГИА Фото: Кабмин собирается отменить ГИА в следующем году (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Кабинет министров принял проект закона, которым предусматривается отмена прохождения государственной итоговой аттестации для выпускников 2022-2023 учебного года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Так, Кабмином был принят проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2023 года", которым предусматривается внести такие изменения.

Установлено, что прием в высшее и профессиональное высшее образование на обучение для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра, который осуществлялся в 2022 году в особом порядке, определенном Министерством образования и науки, продолжается на 2023 год.

Напомним, в Украине предлагают провести усовершенствованное Национальное мультипредметное тестирование (НМТ) в 2023 году как альтернативу внешнему независимому оцениванию (ВНО) в условиях продолжающегося военного положения и российской войны.

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