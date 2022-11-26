Кабмин собирается в следующем году освободить выпускников школ от ГИА

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram .

Так, Кабмином был принят проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2023 года", которым предусматривается внести такие изменения.

Установлено, что прием в высшее и профессиональное высшее образование на обучение для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра, который осуществлялся в 2022 году в особом порядке, определенном Министерством образования и науки, продолжается на 2023 год.