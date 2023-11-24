Кабмін збільшив максимальний розмір пенсій для отримання допомоги від ООН

Кабінет міністрів України збільшив максимальний розмір пенсій для тих, хто може отримувати допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Відтепер граничний розмір пенсій для допомоги становитиме 3 250 гривень.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Збільшено з 24.11.2023 граничний розмір пенсійної виплати, який використовується для визначення права на отримання та для розрахунку розміру додаткової грошової допомоги, що надається за рахунок коштів ВПП ООН, із 3 000 грн до 3 250 гривень", - повідомив він.

При цьому Мельничук зазначив, що зміни внесено до постанови Кабміну від 28 липня 2023 року №781 "Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою ООН проєкту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення".

Допомога пенсіонерам від ООН

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) розпочала перерахування додаткових грошових виплат пенсіонерам у регіонах, які найбільше постраждали від війни.

Міністерство соціальної політики повідомляло, що список осіб, які мають право на виплати, на підставі наявних реєстрів, формує Пенсійний фонд, а ВПП направляє грошові виплати саме цим людям.

Право на виплати мають:

особи, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

мають розмір пенсії менше ніж 3 250 гривень;

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.

Розмір виплати

Пенсіонери, які відповідають умовам отримання допомоги від ООН, щомісяця матимуть виплату від ВПП у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, та сумою 3250 гривень, мінімальний розмір виплати - 100 грн. Кошти виплачуються безпосередньо WFP на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.

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