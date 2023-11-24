Кабмин увеличил максимальный размер пенсий для получения помощи от ООН

Кабинет министров Украины увеличил максимальный размер пенсий для тех, кто может получать помощь от Всемирной продовольственной программы ООН. Отныне предельный размер пенсий для помощи составит 3 250 гривен.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его уведомление в Telegram.

"Увеличен с 24.11.2023 предельный размер пенсионной выплаты, который используется для определения права на получение и для расчета размера дополнительной денежной помощи, предоставляемой за счет средств ВПП ООН, с 3 000 грн до 3 250 гривен", - сообщил он.

При этом Мельничук отметил, что изменения внесены в постановление Кабмина от 28 июля 2023 года №781 "О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой ООН проекта относительно дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий населения".

Помощь пенсионерам от ООН

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны.

Министерство социальной политики сообщало, что список лиц, имеющих право на выплаты, на основании имеющихся реестров, формирует Пенсионный фонд, а ВПП направляет денежные выплаты именно этим людям.

Право на выплаты имеют:

лица, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий;

имеют размер пенсии менее 3 250 гривен;

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство для ВПЛ.

Размер выплаты

Пенсионеры, которые соответствуют условиям получения помощи от ООН, ежемесячно будут получать выплату от ВПП в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3250 гривен, минимальный размер выплаты - 100 грн. Средства выплачиваются непосредственно WFP на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

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