Кабмин завтра проведет внеочередное заседание: что обсудят

На заседании рассмотрят возможность выведения из-под налогообложения ИФА-тестов для иммуно-ферметного анализа
Кабинет министров Украины проведет заседание в пятницу, 19 июня. Министры рассмотрят возможность выведения ИФА-тестов для иммуно-ферметного анализа из-под налогообложения.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.
"На пятницу предусмотрено заседание Кабинета министров Украины, где будет рассмотрена возможность выведения ИФА тестов для иммуно-ферметного анализа из под налогообложения и заведется в тот перечень, который можно закупать по упрощенной процедуре", - заявил Ляшко.
Напомним, в Украине в конце мая начали тестирование методом ИФА, который позволяет выявить в организме человека антитела к коронавирусу. В Минздраве сообщали, что закупка тестов иммуноферментного анализа происходит децентрализовано.
Как сообщало РБК-Украина, в последнюю неделю в Украине стремительно растет число новых случаев коронавируса.
Отметим, Минздрав оценил вероятность возвращения страны к жесткому карантину.
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Автор: Анастасия Рокитна