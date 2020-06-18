Кабмин завтра проведет внеочередное заседание: что обсудят

Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)

На заседании рассмотрят возможность выведения из-под налогообложения ИФА-тестов для иммуно-ферметного анализа

Кабинет министров Украины проведет заседание в пятницу, 19 июня. Министры рассмотрят возможность выведения ИФА-тестов для иммуно-ферметного анализа из-под налогообложения.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

"На пятницу предусмотрено заседание Кабинета министров Украины, где будет рассмотрена возможность выведения ИФА тестов для иммуно-ферметного анализа из под налогообложения и заведется в тот перечень, который можно закупать по упрощенной процедуре", - заявил Ляшко.

Напомним, в Украине в конце мая начали тестирование методом ИФА, который позволяет выявить в организме человека антитела к коронавирусу. В Минздраве сообщали, что закупка тестов иммуноферментного анализа происходит децентрализовано.

Как сообщало РБК-Украина, в последнюю неделю в Украине стремительно растет число новых случаев коронавируса.

Отметим, Минздрав оценил вероятность возвращения страны к жесткому карантину.

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Автор: Анастасия Рокитна