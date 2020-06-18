Кабмін завтра проведе позачергове засідання: що обговорять

Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)

На засідання розглянуть можливість виведення з-під оподаткування ІФА-тестів для імунно-ферметного аналізу

Кабінет міністрів України проведе засідання у п'ятницю, 19 червня. Міністри розглянуть можливість виведення ІФА-тестів для імунно-ферметного аналізу з-під оподаткування.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу.

"На пятницю передбачено засідання Кабінету міністрів України, де буде розглянуто можливість виведення ІФА тестів для імунно-ферметного аналізу з під оподаткування і заведеться в той перелік, який можна закуповувати за спрощеною процедурою", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні наприкінці травня розпочали тестування методом ІФА, який дозволяє виявити в організмі людини антитіла до коронавірусу. У МОЗ повідомляли, що закупівля тестів імуноферментного аналізу відбувається децентралізовано.

Як повідомляло РБК-Україна, останній тиждень в Україні стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу.

Зазначимо, МОЗ оцінив ймовірність повернення країни до жорсткого карантину.

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Автор: Анастасия Рокитна