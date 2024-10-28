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Ускорит доставку в ТЦК. Кабмин одобрил усиление воинского учета, - Умеров

Украина, Понедельник 28 октября 2024 18:54
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Ускорит доставку в ТЦК. Кабмин одобрил усиление воинского учета, - Умеров Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет Министров Украины утвердил важные изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения законодательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Украина продолжает цифровизацию оборонной сферы, делая процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным. Кабинет министров утвердил важные изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения законодательства", - сообщил Умеров.

По его словам, теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему.

Министр отметил, что это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы.

"Цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию наших Сил обороны. Это решение о восстановлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно исполняет свой долг перед Родиной", - подчеркнул Умеров.

Глава Минобороны отметил, что новые правила также усилят обороноспособность страны, делая армию сильнее, а военный учет более прозрачным.

Мобилизация в Украине

Напомним, недавно Кабинет министров утвердил изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. Повестки могут быть на бланке или формироваться с помощью Единого государственного реестра призывников.

Также в Украине был запущен электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения "Резерв+". Через это приложение украинцы могут обновлять свои учетные данные и создавать электронные военно-учетные документы, которые имеют специальный QR-код.

Подробнее о функциях и возможностях приложения можно узнать в материале РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины Министерство обороны Украины Рустем Умеров Мобилизация в Украине
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