Кабмін затвердив склад наглядової ради "Укренерго": хто увійшов

Кабінет Міністрів України погодив оновлений склад наглядової ради "Укренерго". До нього увійшли чотири незалежних члени й три представники держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

До оновленого складу наглядової ради увійшли незалежні члени: Патрік Роланд Грейхен - європейський експерт з питань клімату та енергетики. Працював державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини;

- європейський експерт з питань клімату та енергетики. Працював державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини; Луїджі де Францискі - відповідав за регуляторні питання в італійському операторі системи передачі електроенергії TERNA. Вже обіймав посаду незалежного члена наглядової ради "Укренерго" з 2019 по 2021 рік;

- відповідав за регуляторні питання в італійському операторі системи передачі електроенергії TERNA. Вже обіймав посаду незалежного члена наглядової ради "Укренерго" з 2019 по 2021 рік; Єппе Себастьян Кофод - європейський політик та експерт в галузі енергетики і безпекових питань. Має більше 25 років досвіду в європейській дипломатії, а також розуміння енергетичного ринку та специфіки регулювання;

- європейський політик та експерт в галузі енергетики і безпекових питань. Має більше 25 років досвіду в європейській дипломатії, а також розуміння енергетичного ринку та специфіки регулювання; Ян Генрік Монтелл - має досвід у корпоративному управлінні й на посаді фінансового директора фінського оператора системи передачі електроенергії. Зокрема представниками держави затверджені: Юрій Бойко - радник голови українського уряду. Має більше 25 років досвіду роботи на керівних посадах у приватних та державних інституціях в енергетичному секторі. У 2023-му був обраний заступником голови наглядової ради НЕК "Укренерго";

- радник голови українського уряду. Має більше 25 років досвіду роботи на керівних посадах у приватних та державних інституціях в енергетичному секторі. У 2023-му був обраний заступником голови наглядової ради НЕК "Укренерго"; Анатолій Гулей - професор Західноукраїнського національного університету. Доктор економічних наук і магістр права. Протягом десяти років був головою Правління "Української міжбанківської валютної біржі";

- професор Західноукраїнського національного університету. Доктор економічних наук і магістр права. Протягом десяти років був головою Правління "Української міжбанківської валютної біржі"; Олексій Нікітін - провідний спеціаліст відділу інженерно-технічних частин ДП "38 відділ інженерно-технічних частин". Фото: Кабмін затвердив склад наглядової ради "Укренерго" (t.me/Ukrenergo) Оновлення складу наглядової ради "Укренерго" З вересня наглядова рада "Укренерго" працювала у неповному складі через те, що частина незалежних членів склала повноваження в якості незгоди зі звільненням голови "Укренерго" Володимира Кудрицького. 20 числа Міністерство енергетики оголосило конкурсний відбір кандидатів на зайняття посад незалежних членів.