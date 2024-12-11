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Кабмин утвердил состав наблюдательного совета "Укрэнерго": кто вошел

Среда 11 декабря 2024 15:06
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Кабмин утвердил состав наблюдательного совета "Укрэнерго": кто вошел Иллюстративное фото: Кабмин утвердил состав наблюдательного совета "Укрэнерго" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет Министров Украины согласовал обновленный состав наблюдательного совета "Укрэнерго". В него вошли четыре независимых члена и три представителя государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

В обновленный состав наблюдательного совета вошли независимые члены:

  • Патрик Роланд Грейхен - европейский эксперт по вопросам климата и энергетики. Работал государственным секретарем в Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии;
  • Луиджи де Франциски - отвечал за регуляторные вопросы в итальянском операторе системы передачи электроэнергии TERNA. Уже занимал должность независимого члена наблюдательного совета "Укрэнерго" с 2019 по 2021 год;
  • Еппе Себастьян Кофод - европейский политик и эксперт в области энергетики и вопросов безопасности. Имеет более 25 лет опыта в европейской дипломатии, а также понимание энергетического рынка и специфики регулирования;
  • Ян Генрик Монтелл - имеет опыт в корпоративном управлении и на должности финансового директора финского оператора системы передачи электроэнергии.

В частности, представителями государства утверждены:

  • Юрий Бойко - советник главы украинского правительства. Имеет более 25 лет опыта работы на руководящих должностях в частных и государственных институтах в энергетическом секторе. В 2023-м был избран заместителем главы наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго";
  • Анатолий Гулей - профессор Западноукраинского национального университета. Доктор экономических наук и магистр права. В течение десяти лет был председателем Правления "Украинской межбанковской валютной биржи";
  • Алексей Никитин - ведущий специалист отдела инженерно-технических частей ГП "38 отдел инженерно-технических частей".

Кабмин утвердил состав наблюдательного совета &quot;Укрэнерго&quot;: кто вошел

Фото: Кабмин утвердил состав наблюдательного совета "Укрэнерго" (t.me/Ukrenergo)

Обновление состава наблюдательного совета "Укрэнерго"

С сентября наблюдательный совет "Укрэнерго" работал в неполном составе из-за того, что часть независимых членов сложила полномочия в качестве несогласия с увольнением главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

20 числа Министерство энергетики объявило конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей независимых членов.

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